Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Dieser Mond bringt uns die innere Ruhe zurück.

Diese Woche beginnt mit dem Mond in den Fischen und der fordert auf, sich mehr Ruhe und Erholung zu gönnen. Stress ist Auslöser für viele Krankheiten und dagegen sollte man sich schützen. Dann ist der Mond Ende der Woche im Stier und der hilft Ihnen, sich in dieser Woche in mehr Gelassenheit zu üben. Das Geheimnis der Gelassenheit liegt darin, dass man lernt, die Signale des Körpers und unserer Seele zu hören. Zu sehr sind wir oft Sklave von unseren Pflichten im Alltag und im Job. Das macht uns nervös, wir setzen uns selbst unter Druck und können oft gar nicht mehr abschalten.

Aber mit ein paar kleinen Tricks tanken wir wieder Kraft, finden unsere Mitte und werden somit auch gelassener. Stellen Sie z. B. den Wecker eine Viertelstunde früher als bisher. Stehen Sie auf, lassen Sie sich Zeit im Bad. Beginnen Sie mit Wechselduschen, cremen Sie sich ausgiebig mit duftenden Ölen ein. Anschließend frühstücken Sie. Aber nur etwas Leichtes, z. B. ein Müsli mit Obst oder ein Vollkornbrot mit Quark. Wenn Sie dann an Ihrem Arbeitsplatz sind, prüfen Sie erst, was ist wirklich wichtig, was hat oberste Priorität? Verzetteln Sie sich nicht mit Kleinigkeiten, das kostet nur wertvolle Energie und Sie sind abends fix und fertig. Zu mehr Gelassenheit kommt man, wenn man bestimmte Dinge auch gut sein lassen kann, mal bewusst „Nein“ sagt. Das verschafft zudem auch noch mehr Respekt.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

