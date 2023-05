Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 23. August 2021

Verwöhnen Sie jetzt Ihre Füße

Die Woche geht mit einem Fische-Mond los. Da rü­cken jetzt vor allem die Füße in den Vordergrund. Vor allem den Zeichen mit Fische-, Zwillinge-, Jungfrau-, und Schütze-Energie tut Fußpflege jetzt besonders gut. Mond-Tipp: Herrlich erfrischend nach einem langen heißen Tag, so ein Fußbad mit Badeperlen, die das Wasser in einen Mini-Jacuzzi verwandeln. Davon gibt es im Handel mittlerweile eine große Auswahl. Wichtig ist: Hinterher die Füße gut abtrocknen, besonders die Zehenzwischenräume – die sind wegen des feuchtwarmen Klimas nämlich ein Brutplatz für Fußpilz.

Tipp des Tages:

Ein Fußbad ist eine Wohltat.

