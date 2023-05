Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 26. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017

Wenn der Mond im Schützen steht, dann macht der Rü­cken auch wieder vermehrt Probleme, aber auch der Steinbock-Mond setzt bestimmten Gelenken im Körper zu. Hier eine einfache Übung, die die Lendenwirbelsäule stärkt: Aufrecht auf einen Stuhl setzen, die Arme, die Wirbelsäule und den Kopf weit nach hinten strecken. Fünf Sekunden die Position halten, dann entspannen, dreimal wiederholen. Beim Strecken jedes Mal ausatmen, beim Entspannen einatmen. Achten Sie auf langsame und kontrollierte Bewegungen. Vor allem wer im Job viel sitzen muss, der sollte zwischendurch immer wieder mal ein paar Übungen machen. Z.B. Stellen Sie sich an einen Tisch und stützen Sie sich mit beiden Händen darauf ab. Dann den linken Arm und das rechte Bein anheben und strecken, anschließend wechseln und den rechten Arm und das linke Bein ausstrecken (also immer diagonal). Mehrmals wiederholen. Jede Form von Bewegung tut dem Rücken gut. Insofern sollten Sie selbst beim Sitzen darauf achten, häufiger die Position zu wechseln. Lehnen Sie sich zum Beispiel für eine gewisse Zeit an, später verlassen Sie die „Komfortzone“ und beugen sich nach vorne. Ebenfalls wichtig: Zwischendurch aufstehen und ein paar Schritte umhergehen.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

