Wasser vertreibt Katerstimmung

Da sich heute Mars und Neptun in Konjunktion verbinden, hat derjenige, der gestern an Sylvester etwas zu tief ins Glas geschaut hat, garantiert unter verstärkter Katerstimmung zu leiden. Das spüren vor allem die Zeichen mit Fische-, Schütze- Zwillinge- und Jungfrau-Energie. Beginnen Sie daher den Tag mit Wechselduschen. Dann darf es eine Tasse Kaffee oder schwarzer Tee sein. Anschließend trinken Sie ein großes Glas Wasser, in dem Sie sich eine ganze Zitrone auspressen. Allmählich dürfte es Ihnen besser gehen und ein Spaziergang am Nachmittag, egal bei welchem Wetter tut Ihnen besonders gut. Sie fühlen sich wie ausgewechselt.

Tipp des Tages: Trinken Sie Wasser mit frischgepresster Zitrone.

