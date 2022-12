Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Fische-Mond: Jetzt sollten Sie auf Ihre Füße achten!

Diese Woche steht am Dienstag und Mittwoch der Mond in den Fischen. Das Augenmerk ist jetzt auf die Füße gerichtet. Alles, was man ihnen jetzt Gutes tut, ist doppelt so effektiv, aber auch alles, was ihnen schadet, wirkt umso intensiver. Unsere Füßen sind täglich starken Belastungen ausgesetzt. Sie tragen uns, wir können mit ihnen springen, tanzen, laufen etc. Sie leisten täglich Schwerstarbeit. Aber das hat oft auch Folgen: Die Füße jucken, brennen, schwellen an.

Die meisten von uns wissen zu wenig über ihre Füße und muten ihnen zu viel zu. Stundenlanges Stehen und Sitzen, Gehen auf flachen und harten Böden, Laufen in zu engen Schuhen. Hochhackige und spitze Schuhe machen die Schuhsohle zur Rutschpartie. Die Zehen werden gequetscht, Hornhaut und Hühneraugen bilden sich, Hammerzehen und Ballen entstehen. Die Durchblutung wird schlechter, das führt zu Krampfadern. Ganz besonders wichtig ist, dass Sie die richtigen Schuhe für sich auswählen, aber auch auf regelmäßige Pflege achten. Eine besondere Wohltat sind Kräuter Fußbäder und eine anschließende Fußmassage.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

