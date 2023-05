Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 28. Juni bis 4. Juli 2021

Dieser Mond bringt Ihnen die Heilkraft der Natur näher

Diese Woche ist der Mond abnehmend. Während dieser Mondphase ist man in seiner geistigen Hochform. Wenn der Mond am Dienstag und Mittwoch in den Fischen steht, dann sollte man sich mit alternativen Heilmethoden beschäftigen, z. B. mit der Heilkräuterkunde oder Aura Soma. Die bunten und leuchtenden Mischungen der Aura-Soma-Öle helfen bei psychosomatischen, mentalen und spirituellen Problemen. Die Aura-Soma-Therapie versucht, ein gesundes Gleichgewicht des Organismus wiederherzustellen. Die Aura-Soma-Öle sind Öl-in-Wasser-Emulsionen und bestehen ausnahmslos aus natürlichen Substanzen. Die Farben der Öle wirken in bestimmter Weise auf den Körper. Weiß steht für Klarheit, Reinheit, aber auch für Dis­tanz und Unnahbarkeit. Schwarz wirkt oft negativ, weil es für Trauer steht. In der Aura-Soma-Therapie heißt es, Schwarz ist Ausdruck dafür, dass die Aura durch Stress oder negative Gedanken Schaden genommen hat. Blau steht für Weite und Tiefe, es entspannt und wirkt ausgleichend. Grün steht für Regeneration, Heilung und Harmonie. Grün wirkt therapeutisch bei Unruhe und Nervosität. Rot symbolisiert Kraft und Leidenschaft. Rot wird mit den Nervenenden in Verbindung gebracht. Gelb ist die Farbe des Lichts. Gelb wird mit den Verdauungsorganen in Verbindung gebracht. Orange schenkt Geborgenheit und wirkt stimmungsaufhellend.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

