Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 29. Juni 2021

Dieser Mond mag Aura Soma

Der Fische-Mond ist gleich „Füße-Mond“. Diese reagieren jetzt bei Missachtung und mangelnder Pflege mit lästigen Beschwerden. Also legen Sie mal wieder Hand an Ihre Füße. Verwöhnen Sie sie mit Fußbad und Nährcremes. Wer sich in viel zu enge, zu hohe und zu unbequeme Schuhe zwängt, braucht sich nicht zu wundern, wenn sich die Füße im Laufe der Zeit verformen und für Beschwerden sorgen. Daran sollten Sie sich er­innern, wenn Sie viel Fische-, Jungfrau-, Schütze- und Zwillinge-Energie aufweisen. Die Fische-Energie eignet sich auch gut, um sich mit Aura Soma zu beschäftigen.

Tipp des Tages:

Ein Fußbad stärkt den gesamten Körper.

