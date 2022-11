Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Der Widder-Mond macht Kopfschmerzen: So kann Minze helfen!

Achtung, erhöhte Kopf­schmerz­gefahr! Vor allem der Widder-Mond am Freitag steigert das Risiko. Was tun? Zunächst gilt: Stress, Kummer, Ernährung, Nikotin und Alkohol meiden. Sie sind Schmerzauslöser. Was hilft? Frische Minze vertreibt leichte Kopfschmerzen und beugt Migräne vor. Pfefferminzöl, auf die Schläfen gerieben, entspannt die Muskulatur. Achten Sie darauf, dass Menthol enthalten ist. Bei Anflügen von einseitigen Kopfschmerzen kann ein doppelter Espresso mit einem guten Schuss Zitrone helfen.

Wer aber Kaffee in größeren Mengen trinkt, verstärkt die Neigung zu Kopfschmerzen. Kalte Kompressen tun bei Spannungskopfschmerzen gut: Geben Sie zwei nasse Frotteewaschlappen ins Eisfach und lassen Sie diese abkühlen. Auf die Stirn und den Nacken legen, die Augen schließen, bis die kühlende Wirkung nachlässt. Einen ähnlichen Effekt entfalten Gel-Brillen, die zum Abkühlen ins Eisfach gelegt werden. Bei leichtem Hämmern im Kopf hilft ein Spaziergang an der frischen Luft. Sauerstoff ist ein Schmerzkiller. Die Bewegung steigert die Durchblutung des Gehirns und entspannt dadurch.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

