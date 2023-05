Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 29. April bis 5. Mai 2019

Vorsicht Stier-Mond – lieber Salat statt Schnitzel!?

Wenn der Mond im Stier steht, dann genießt man gerne. Einem guten Essen kann man hier nicht widerstehen. Interessante und wohlschmeckende Gerichte gibt es auch aus der vegetarischen Küche, es muss ja nicht immer Schnitzel oder der fette Krustenbraten sein. Die vegetarische Küche erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Aber hier gibt es noch viele Vorurteile: Viele denken, man bekommt auf Dauer nicht alle Vitamine und es kommt letztendlich zu Mangelerscheinungen.

Aber dem ist nicht so, denn auch Nüsse, Tofu und Getreideprodukte sind reich an Proteinen. Da gibt es erstens das Gerücht, Vegetarier leiden an Eiweißmangel. Viele Hülsenfrüchte aber enthalten eine Menge Eiweiß und in weißen Bohnen stecken sogar mehr Proteine als in Fleisch. Dann denken viele, dass Vegetarier an Eisenmangel leiden.

In vielen Nüssen, in Hafer und Hirse ist ausreichend Eisen enthalten. Kombiniert mit Vitamin C, z. B. in Form von frisch gepresstem Orangensaft, wird Eisen besonders gut vom Körper aufgenommen. Weitere Vorurteile sind: Vegetarier leiden unter Kalzium- und Vitamin-B12-Mangel. Kalzium steckt in Grünkohl, grünem Blattgemüse Mandeln und Sesamsamen. Vitamin B12 kommt auch in Soja- und Hafermilch vor.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

