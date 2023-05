Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 29.4.2019

Legen Sie Hand an Ihre Füße

An Fische-Tagen lechzen die Füße nach einer Extrabehandlung. Nach der täglichen Fußpflege vergisst man oft das Eincremen und die damit verbundene Massage. Nehmen Sie sich dafür heute besonders viel Zeit. Geben Sie Ihrem Fußbad ein paar Kräuter wie Salbeiblätter hinzu (beugt Fußschweiß vor) oder Kamillenblüten (verhindert Risse in der Haut). Anschließend massieren Sie Ihre Füße aus­giebig mit einer speziellen Fußcreme. Tragen Sie diese nach der Massage nochmal ganz dick auf und ziehen Sie Wollsocken an. Die Creme kann dann gut einziehen und macht die Füße weich.

Tipp des Tages: Ein Treffen mit Freunden macht gute Laune.

