Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 5.5.2019

Der Neumond macht müde ​

Heute findet ein Neumond im Stier statt. Da startet man nicht gerade mit Feuereifer in den Tag. Alles erscheint einem alles schwerer als an anderen Tag. Außerdem neigt man heute leichter zu Nacken- und Halsbeschwerden. Vermeiden Sie Zugluft. Gefährdet sind die Zeichen mit viel Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie im Geburtshoroskop. Mit Mond und Neptun kann man sich mit Wasseranwendungen Gutes tun. Wechselbäder am Morgen bringen den Kreislauf in Schwung, und ein Bad am Abend mit Lavendel oder Melisse sorgt für die nötige Entspannung.

Tipp des Tages: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik.

Erfahren Sie alles über Tarot und ziehen Sie Ihre Tarot-Karten...