Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Wenn man vor lauter Mond-Glück nicht einschlafen kann ...

Diese Woche steht der Mond am Mittwoch und Donnerstag in der Waage. Das tut unserem Seelenleben gut, sorgt für innere Harmonie und bringt uns wieder in die Balance. So weit so gut. Aber so viel Glücksgefühle machen oft auch unruhig und lassen uns nicht einschlafen.

Was hilft? Lavendel beispielsweise. Es ist als natürliches Mittel bei Einschlafproblemen gut bewährt. Das Öl der violetten Blüten macht auf eine sehr angenehme Weise müde und beruhigt gleichzeitig. Wer abgesehen vom Vollmond häufiger Probleme mit dem Einschlafen hat, sollte einen Monat lang jeden Tag morgens und abends eine Tasse Lavendeltee trinken. Übrigens ist oft Magnesiummangel mitschuld an Schlaflosigkeit. Dagegen hilft, wenn man regelmäßig Bananen isst. Auch Rosenöl ist ein gutes Einschlafmittel. Der Rosenduft wiegt einen sanft in den Schlaf und lässt einen wunderbar träumen.

Was unserem Schlaf noch guttut? Immer auf eine kühle Schlafzimmertemperatur achten (ca. 18 Grad). Alle störenden Licht- und Geräuschquellen aus dem Schlafzimmer entfernen. In den Abendstunden auf Alkohol, Nikotin und Koffein verzichten und wenn möglich einen regelmäßigen Schlafrhythmus einhalten. Also: Genießen Sie den Waage-Vollmond und schlafen Sie gut!

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

