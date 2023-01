Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Lavendel beruhigt, wenn der Waage-Mond Sie nicht schlafen lässt.

Wenn der Mond in der Waage steht, dann ist man oft starken Stimmungs­schwan­kungen ausgesetzt, die dann auch mit nervöser Unruhe einhergehen. Das äußert sich in Schlaflosigkeit, in Nervosität, in Ungeduld. Auch Herz und Kreislauf können in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber es gibt ja viele tollte Heilmittel, die wunderbar vorbeugen und helfen können. Hier ein paar Tipps, die gegen innere Unruhe und Nervosität helfen:

Geben Sie ein paar Tropfen reines ätherisches Lavendelöl in ein Duftlämpchen und genießen Sie den Duft, mit dem sich Ihr Zimmer erfüllt. Zwischendurch einfach mal 10 Minuten abschalten und etwas komplett anderes tun und denken, z. B. ans Fenster stellen und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Trinken Sie dabei eine Tasse entspannenden Tee. Essen Sie magnesiumreiche Kost, z. B. Bananen, Nüsse, Trockenfrüchte.

Vermeiden Sie Stressfaktoren wie zu viel Kaffee oder Alkohol. Reduzieren Sie Stress, indem Sie sich selbst etwas Schönes gönnen. Bürden Sie sich nicht zu viel Arbeit auf, lernen Sie Grenzen zu setzen. Gönnen Sie sich eine entspannende Massage und vor dem Schlafengehen ein warmes Kräuterfußbad. Sorgen Sie für regelmäßige Schlafzeiten, meditieren Sie immer wieder mal.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

Sabine Wirkner unterstützt Sie bei allen spirituellen und astrologischen Fragen. Starten Sie jetzt ein persönliches Beratungsgespräch.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche