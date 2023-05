Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 07. Juli 2021

Der Mond aktiviert Rheuma

Zu leicht bekleidet oder ins Schwitzen kommen und die feuchte Kleidung anbehalten, all das schwächt das Immunsystem und fördert an Zwillinge-Tagen das sogenannte Sommerrheuma, eine leichte Form von Gelenk- und Muskelbeschwerden. Hilfreich ist eine heiße Dusche am Morgen, einmal die Woche ein Bad mit Wacholderöl-Zusatz und Vi­tamin-C-reiche Ernährung. Sollten Sie Allergiker oder Asthmatiker sein, dann könnten sich die Symptome bei Zwillinge-Mond verstärken. Beugen Sie vor. Gefährdet sind vor allem die Zeichen mit Fische-, Zwillinge-, Schütze- und Jungfrau-Energie

Tipp des Tages:

Wacholderöl tut den Gelenken gut.

