Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 11.6.2019

Mit dieser Venus fühlen Sie sich wohl ​

Das wird heute ein richtiger Wohlfühltag. Der Waage-Mond verbindet sich mit Venus im Trigon. Wellness und Entspannungsübungen sind in Ihrer Wirkung heute unübertroffen. Kosmetische Anwendungen sind Balsam für Körper, Geist und Seele. Sehr wohltuend empfinden das vor allem die Zeichen mit Waage-, Widder-, Steinbock- und Krebs-Energie. Sehr viel Kraft und Glücksgefühle holen Sie sich in der Natur, vor allem beim Wandern, Radfahren oder an einem Badesee. Genießen Sie den Tag und lassen Sie mal alle Alltagspflichten hinter sich. Sie haben sich das schon lange verdient.

Tipp des Tages: Mindestens 30 Minuten spazieren gehen.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

