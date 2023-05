Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 10.6.2019

Finger weg von Fast Food

Mond im Quadrat zu Jupiter verführt zu Schlemmereien. Kuchen, Schokolade, Fast Food und Knabbereien, oh, wie lecker, aber leider auf Dauer ungesund. Da macht an Jungfrau-Tagen die Verdauung Probleme. Gefährdet sind momentan vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, Zwillinge- und Fische-Energie. Das hilft bei Verstopfung: viel Mineralwasser trinken. Kohlensäure regt die Verdauung an. Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen wie Vollkornbrot und -müsli, Obst und Gemüse, vor allem Sauerkraut, Pflaumen und Feigen. Außerdem: jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport.

Tipp des Tages: 500 g Weintrauben essen.

