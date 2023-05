Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 21. Juli 2021

Schwache Abwehrkräfte

Der Mond trifft sich im Quadrat mit Neptun. Diese Energie schwächt die Abwehrkraft. Beugen Sie mit Vitaminen und gesunder Ernährung vor. Heute steht der Mond im Schützen und der stresst vor allem die Zeichen mit Schütze-, Zwillinge-, Fische- und Jungfrau-Energie haben. Sie spüren intensiver und häufiger Ischias und Hüftbeschwerden. Wer etwas gegen unschöne Cellulitis am Oberschenkel unternehmen möchte, der sollte es an Schütze-Tagen tun. Sport und Massagen sind geeignete Methoden, um das Bindegewebe zu stärken. Bewegen Sie sich viel an der frischen Luft, Rad­fahren oder Wandern sind ideal.

Tipp des Tages:

Zum Frühstück gibt es frischen Orangensaft.

