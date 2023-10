Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 31. Oktober 2023

Gönnen Sie Ihren Händen ein Ölbad

An Zwillinge-Tagen wünschen sich Schultern, Arme und Hände mehr Beachtung. Gönnen Sie sich z. B. eine ausgiebige Massage im Schulter- und Nackenbereich. Baden Sie Ihre Hände zehn Minuten in Olivenöl und lassen Sie dieses anschließend in die Haut einziehen. Hinterher noch mal gut eincremen. Das macht Ihre Hände wunderbar samtweich und geschmeidig. Zu Beschwerden im Schulterbereich könnten jetzt die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie neigen. Vermeiden Sie Zugluft und legen Sie sich bei Bedarf ein Tuch um die Schultern.

Tipp des Tages:

Olivenöl für den Salat verwenden.

Das große Liebeshoroskop 2024: Die Liebessterne für Singles und Paare

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche