Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 08. Juli 2021

Die Gelenke machen Probleme

Heute steht der Mond in den Zwillingen. Die Zeichen mit Fische-, Zwillinge-, Schütze- und Jungfrau-Energie haben eventuell mehr mit Allergie zu tun. Menschen mit Heuschnupfen müssen nicht aufs Joggen an der frischen Luft verzichten. Die beste Zeit in der Stadt ist am Morgen, auf dem Land eher am Abend. Warme Tage mit viel Wind sollte man eher meiden, dann ist der Pollenflug intensiver. Wichtig ist, die Sportkleidung anschließend sofort in die Wäsche zu stecken, damit sich die Pollen nicht zu Hause verteilen und, wenn nötig, die Nase mit einer Salzwasserspülung zu reinigen.

Tipp des Tages:

Probieren Sie es mal mit Meditation.

