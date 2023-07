Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 13. Juli 2023

Entzündungen mit Mond und Mars

Mond und Mars treffen sich im Quadrat. Dieser Aspekt begünstigt entzündliche Krankheiten z. B. eine Blasenentzündung. Beugen Sie deshalb rechtzeitig vor. Der Mond steht heute in den Zwillingen und die Zeichen mitSchütze-, Jungfrau-, Zwillinge- und Fische-Energie erkranken an Zwillinge- Tagen leichter an einer Bronchitis, Rückenbeschwerden oder Asthma. Allergische Reaktionen treten ebenfalls häufiger auf. Um Ihren Körper wieder zu regenerieren, sollten Sie für viel Bewegung an frischer Luft sorgen und früh zu Bett gehen. Machen Sie das mindestens zweimal die Woche.

Tipp des Tages:

Tanzen Sie nach Lust und Laune.

