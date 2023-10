Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 19. Oktober 2023

Sich regelmäßig bewegen

Heute sind Dynamik und Aktivität angesagt. Da­ran halten sollten sich vor allem die etwas „bequemeren“ Zeichen, in denen viel Fische-, Krebs- und Stier-Energie zu finden sind. Auch wenn es schwerfällt, machen Sie nach Feierabend noch einen zügigen Spaziergang. Sie werden merken, wie Ihr Körper an diesem Schütze-Tag plötzlich mit neuer Energie und Kraft versorgt wird. Ein angenehmes Körpergefühl ist die Folge. Ge­nießen Sie das, lassen Sie eine gewisse Regelmäßigkeit einkehren. Gehen Sie z. B. jeden Tag um dieselbe Zeit eine halbe Stunde spazieren, das können Sie vielleicht auch in der Mittagspause schaffen.

Tipp des Tages:

Sich Auszeiten im Alltag mit einbauen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche