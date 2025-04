Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 14. bis 20. April 2025

Wir gehen in die Karwoche und dürfen uns auf ein schönes Osterfest freuen. Der Mond und die Sterne tun alles, um uns diese Festtage zu versüßen.

Der Montag ist zunächst noch recht ruhig und ohne größere Vorkommnisse. Ab Mittwoch steht Merkur im Widder und das kann bei wichtigen Gesprächen und Terminen durchaus hilfreich sein. Egal, ob es ein Banktermin, ein Vorstellungs- oder Kundengespräch oder ein Date ist, wir sind sehr selbstbewusst und haben starke Argumente. Wer uns dagegenreden will, muss sich schon sehr gut vorbereiten.

Die schwierigsten Tage werden wohl der Donnerstag und der Karfreitag. Am Donnerstag steht Merkur in Konjunktion zu Neptun und da haben Lügner und Betrüger mal wieder ein leichtes Spiel. Aber nicht mit uns! Wir sind vorgewarnt, prüfen immer zuerst alle Fakten und bleiben ruhig und überlegt, ganz egal, was man uns erzählt. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen und schon gar nicht gegen Menschen aufhetzen, die wir gern haben und denen wir vertrauen.

Wenn am Karfreitag der Mars im Löwen steht, kann das schon mal richtig laut werden, wenn eine zunächst harmlose Diskussion in heftigen Streit ausartet. Keiner will von der eigenen Meinung abweichen. Aber nur, weil wir laut werden, heißt das nicht auch automatisch, dass wir recht haben. Ganz im Gegenteil. Da der Mond auch noch vier schwierige Quadrate eingeht, sollten wir den Karfreitag lieber dazu nutzen, um uns Gedanken darüber zu machen, was dieser Tag und das Osterfest wirklich bedeuten.

Das Wochenende kann dann ganz zauberhaft werden. Die Sonne steht im Stier, Venus trifft sich mit Uranus und Mars mit Neptun. Das heißt: Das Leben mit allen Sinnen genießen, flirten, sich verlieben, träumen …