Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 21.3.2019

Ein magischer Vollmond



Heute findet ein magischer Vollmond in der Waage statt. Dieser Mond eignet sich gut für Rituale. Beginnen Sie den Tag mit einem Gruß an den Vollmond. Danken Sie dem Mond für seine Energie, die er Ihnen schenkt. Dann gehen Sie unter die Dusche und reiben sich mit einem weichen Naturschwamm von oben nach unten ab. Zum duschen eignet sich ein Duschbad mit dem Duft von Moschus oder Patschuli am besten. Anschließend abtrocknen und gut eincremen. Danken Sie dem Mond nochmal, dass er Sie gesund durch den Tag begleitet: „Lieber Mond ich danke dir, dass ich so gesund bin.“

Tipp des Tages: Bereiten Sie sich einen grünen Smoothie zu.

