Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 22. Juli 2021

Die Haut macht Probleme

Die Haut ist dem Steinbock-Zeichen zugeordnet und wird während dieser Mond-Phase mehr zu leiden haben. Allerdings gilt auch: Alles, was in dieser Zeit für die Hautpflege getan wird, wirkt ebenfalls doppelt. Tipp bei trockener Haut: Erst ein sanftes Peeling machen, damit die trockenen Hautschuppen entfernt werden, anschließend eine Feuchtigkeitsmaske auftragen. Was auch zwischendurch ganz gut ist: Einfach nur eine Allzweckcreme ganz dick auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und eine halbe Stunde einwirken lassen. Das entspannt Ihre Haut ganz deutlich.

Tipp des Tages:

Eine Gesichtsmaske mit Quark tut gut.

