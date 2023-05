Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 31.5.2019

Der Mond liebt jetzt die Farbe Grün​

Der Mond steht im Stier und eine Massage der Hals-, Nacken- und Schulterregion ist jetzt eine wahre Wohltat. Bei Stier-Mond können Sie auch Ihr Kehlkopf-Chakra aktivieren. Dazu gehört die Farbe Grün. Tragen Sie grüne Kleidung, dekorieren Sie Ihre Wohnung mit grüner Farbe und stellen Sie Grünpflanzen auf. Gehen Sie raus in die Natur, umarmen Sie einen Baum. Heute trifft sich der Mond auch mit Uranus in Konjunktion. Man gerät ganz schnell in die Stressfalle und überfordert sich. Gefährdet sind die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie.

Tipp des Tages: Die Kraft der Heilkräuter nutzen.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !