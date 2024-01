Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 4. Januar 2024

Schützen Sie sich vor Unterkühlung

Auch wenn das Durstgefühl bei vielen oft nicht so ausgeprägt ist, der Mond in der Waage empfiehlt trotzdem: Trinken, trinken, trinken, damit Niere und Blase durchgespült werden – am besten Wasser, ungesüßte Säfte und Kräutertee. Der Waage-Mond kann bei allen mit viel Waage-, Krebs-, Steinbock- oder Widder-Energie zu Nierenbeschwerden oder Harnproblemen führen. Beugen Sie vor, schützen Sie sich vor Unterkühlung, Und falls Sie schon Beschwerden haben, dann wirken die Heilkräuter Schafgarbe, Goldrute oder Bärentraube in Teeform (drei Tassen täglich).

Tipp des Tages:

Ungesüßte Säfte sind gesünder.

