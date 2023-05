Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 9.5.2019

Achten Sie auf Ihre Ernährung

Vermeiden Sie heute zu fettes und üppiges Essen. Alkohol bitte auch nur in Maßen genießen. Magenbeschwerden wie Sodbrennen oder Gastritis treten bei Krebs-Mond wieder häufiger auf. Gefährdet sind die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Steinbock- und Waage-Energie. Tipp bei Sodbrennen: Stark gewürzte Speisen, Süßigkeiten und Fettgebackenes unbedingt meiden! Es sollten nur kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich genommen werden. Nach dem Essen nicht gleich hinlegen, da Magensäure so leichter in die Speiseröhre fließt, und das ist sehr ungesund, wenn das öfters passiert.

Tipp des Tages: Heute gibt es gedünstetes Gemüse.

Wie wird Ihr Tag? Lesen Sie jetzt Ihr Tageshoroskop >>