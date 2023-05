Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 18.4.2019

Schwimmen schont die Gelenke ​

Der Mond steht im Quadrat zu Saturn. Jetzt machen die Gelenke zu schaffen. Aber auch wer keine Probleme mit den Gelenken hat, sollte vorbeugen, z. B. mit Schwimmen und Gymnastik. Der Mond ist heute auch in der Waage. Man neigt zu Entzündungen an Harnleiter und Nieren. Menschen mit viel Waage-, Widder-, Krebs- und Steinbock-Energie im Geburtshoroskop sind stärker gefährdet als andere. Eine unausgeglichene Seele bringen Sie mit Tanzen, Malen oder Gymnastik wieder in Einklang. Mit dem Waage-Prinzip harmonisieren folgende Kräuter besonders gut: Lavendel und Bärentraube.

Tipp des Tages: Beginnen Sie den Tag mit Wechselduschen.

Wie wird Ihr Tag? Lesen Sie jetzt Ihr Tageshoroskop >>