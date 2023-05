Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 26. November 2021

Sport stärkt Herz und Kreislauf

Der Mond steht im Löwen. Diese Energie ist in der Astrologie dem Herz- und Kreislaufsystem zugeordnet. Eines ist sicher: Wer sein Herz bis ins hohe Alter möglichst jung halten will, sollte zwei- bis dreimal die Woche für 30 Minuten oder länger schonenden Ausdauersport betreiben. Am besten eignet sich dafür walken, Rad fahren, tanzen oder wandern. Einsteiger können sich zum Beispiel am Gesundheitswandern beteiligen, ein Angebot des Deutschen Wanderverbands. Viel bewegen sollten sich die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Skorpion und Wassermann-Energie.

Tipp des Tages:

Bewegung ist das A und O.

