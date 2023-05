Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 27. November 2021

Heilerde lindert Sodbrennen

Der Mond steht in der Jungfrau und da kann die Verdauung zu schaffen machen. Vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- und Schütze-Energie sollten auf ihre Ernährung achten. Bei Sodbrennen, Durchfall oder Verstopfung hilft ein Mittel aus der Natur­apotheke: Heilerde. Einen Teelöffel davon in ein Glas Wasser geben und trinken. Die feinen Mineralien binden die Magensäure an sich, bei Reizdarm kann eine sechswöchige Kur zur Linderung der Beschwerden beitragen. Auch regelmäßige Bewegung, wie walken, Rad fahren, wandern oder schwimmen tut der Verdauung gut.

Tipp des Tages:

Eine Stunde walken tut so gut.

