Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 30. Juli 2021

Die Augen schonen

Der Mond steht auch heute im Widder. Vergessen Sie bei Sonnenschein Ihre Sonnenbrille nicht. Die Augen sind heute besonders empfindlich. Auch wer viel am Bildschirm sitzt, sollte in regelmäßigen Abständen die Augenmuskeln trainieren. Dazu ist die folgende Übung besonders geeignet: Die Arme hoch und ausstrecken, Fäuste machen, Daumen nach oben. Nun den Blick abwechselnd auf die Daumen und dann in die Ferne richten. Probleme mit den Augen könnten momentan die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Waage- und Steinbock-Energie bekommen.

Tipp des Tages:

Sonnenbrille nicht vergessen.

Foto Social Media: iStock/juanestey