Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 01. August 2021

Jetzt nimmt man schneller zu

Heute wirkt die Energie des Stier-Mondes stark. Schlemmen und Völlen ist bei dieser Mond-Kraft nicht anzuraten, da Sie wesentlich schneller als sonst an Gewicht zunehmen. Hinzu kommt, dass diese Fettpolster auch hartnäckiger an Hüfte und Bauch hängen bleiben. Essen Sie deshalb an diesen Tagen nur gedünstetes Gemüse, Reis und frisches Obst. Auch die Abwehrkraft ist etwas im Keller. Vor allem bei den Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Skorpion- und Stier- Energie. Das Immunsystem können Sie mit Zink stärken, ist zum Beispiel reichlich in Haferflocken enthalten.

Tipp des Tages:

Haferflocken stärken die Abwehrkraft.

Erfahren Sie alles über Tarot und ziehen Sie Ihre Tarot-Karten...

Foto Social Media: iStock/juanestey