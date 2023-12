Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 27. Dezember 2023

Bananen schützen den Magen

An einem Vollmond-Tag im Krebs kann man schon mal Magenprobleme bekommen. Zwei bis drei Bananen am Tag haben übrigens eine schützende Wirkung auf die Magenschleimhaut. Die zerkauten Früchte legen sich wie ein Schutzfilm auf die Haut und schützen sie so vor der Magensäure. Gleichzeitig liefern die Früchte wichtiges Magnesium, was die Nerven in Stresssituationen unterstützen kann. Probleme mit dem Magen, aber auch mit der Galle könnten jetzt vor allem die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie bekommen.

Tipp des Tages:

Fenchel hilft dem gereizten Magen.

