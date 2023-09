Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 4. Oktober 2023

Die Schulter macht Probleme

Dem Zeichen Zwillinge werden die Körperregionen Schultern, Arme,

Hände und die Lungen zugeordnet. Bei Zwillinge-Mond ist man deshalb anfälliger, in diesen Bereichen zu erkranken. Beugen Sie deshalb immer rechtzeitig vor. Gefährdet sind vor allem jene mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie. Die Kräuter Anis, Holunder, Pfefferminze, Huflattich und Gänsefingerkraut wirken besonders gut, wenn sie an Tagen mit Zwillinge-Mond verabreicht werden. Am Abend sollten Sie sich nichts Großes vornehmen. Relaxen Sie, sammeln Sie Kraft für die nächsten Tage.

Tipp des Tages:

Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche