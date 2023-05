Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 6.3.2019

Fußbäder tun einfach nur gut​

Heute steht der Neumond in den Fischen. Diese Energie eignet sich am besten, um sich seiner Seele zu widmen. Sprechen Sie mit ihr, sagen Sie ihr schöne Dinge. Sagen Sie ihr, wie schön das Leben ist. Zählen Sie zehn schöne Dinge des Lebens auf, nähren Sie sie damit. Sie werden schon bald spüren, wie gut Ihnen das tut. Ein Tor zu einer anderen Welt öffnet sich für Sie. Der Fische-Mond rückt auch die Füße in den Mittelpunkt. Ein Fußbad mit Kräuterzusätzen ist sehr entspannend und pflegt die Füße. Anschließend gut eincremen! Schränken Sie heute auch Genussmittel ein.

Tipp des Tages: Genießen Sie am Abend ein Bad mit Rosenöl.

Wie verläuft der Monat? Lesen Sie hier Ihr Monatshoroskop !