Das Gesundheitshoroskop für Montag, 17. Juni 2024

Die Blase macht Probleme

Der Skorpion-Mond erhöht die Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten und andere entzündliche Krankheiten, z. B. an der Blase, erheblich. Beugen Sie deshalb rechtzeitig vor, ernähren Sie sich vitaminreich, raus an die frische Luft mit Ihnen. Gönnen Sie sich einen langen Spaziergang. Auch Wechselduschen oder regelmäßige Saunagänge härten ab und bringen neue Energie. Gefährdet, sich einen Infekt einzuhandeln, sind die Zeichen mit Wassermann-, Stier-, Löwe- und Skorpion-Energie. Am Abend sollten Sie sich Ruhe gönnen und mal wieder ein Buch lesen.

Tipp des Tages:

Vitaminpower mit Obst und Gemüse.

