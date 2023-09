Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 2. Oktober 2023

Lavendel beruhigt die Gemüter

Der Mond trifft sich heute mit Uranus in Konjunktion. Man ist jetzt besonders leichtsinnig, die Unfall- und Verletzungsgefahr sind erhöht. Gefährdet sind vor allem die Zeichen mit Stier-, Skorpion-, Wassermann- und Löwe-Energie. Man ist auch schneller gereizt und innerlich unruhig. Stressigen Situationen ist man heute weniger gewachsen. Sorgen Sie für ausreichend Ruhepausen, schnuppern Sie hin und wieder an einem Lavendelöl. Auch der Duft von Zirbe wirkt beruhigend. Am Abend auf das Kissen gesprüht, lässt es den Atem tiefer und die Herzfrequenz niedriger werden.

Tipp des Tages:

Die Kraft der Aromaöle nutzen.

