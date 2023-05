Neptun-Transit zur Geburtssonne: Die Magie der geistigen Welt

In kritischer Auswirkung, wie bei den spannungsvollen Neptun-Transiten zur Geburts-Sonne, kommen jedoch schnell die unverstandenen und unbewältigten Seiten Neptuns zum Vorschein. Neptuns Sehnsucht nach höchster und reiner Liebe verkehrt sich schnell in Sucht, die geistige Klarheit in Verwirrung, die Wirklichkeit in Traum und umgekehrt. Denn Neptun hat einen extrem hohen Anspruch, dem nicht jeder Mensch standhalten kann, vor allem, wenn er sich nicht selbst mit geistig-spirituellen Inhalten beschäftigt.

Viele entwickeln Heimlichkeiten, sind plötzlich unzuverlässig, werden oft von Albträumen geplagt und spinnen sich Realitäten zurecht, die überhaupt nicht existieren. Sie werden mit Betrug konfrontiert oder beginnen selbst damit, die geschäftlichen Dinge nicht mehr so genau zu nehmen.

Hinzu kommt, dass sich nun viele Dinge verzögern, größere geplante Vorhaben geraten einfach nicht in Bewegung, aber auch feste Zusagen schieben sich immer weiter raus. Irgendwie ist man in der Warteschleife Neptuns gefangen. Männer neigen unter diesen Transiten häufig zur Untreue, und auch Frauen beginnen sich häufig nach einem neuen Partner zu sehnen, der ihrem Ideal entspricht und ihnen innerlich näher ist als der Mann an ihrer Seite.

Diese kraftvollen, spannungsgeladenen Neptun-Winkel können einen wie eine riesige Welle erfassen, ins Meer der Unendlichkeit hineinziehen und mächtige Sehnsüchte auslösen. Was ist nur los? Ist das alles nur schlecht, unwahr und illusionär, was jetzt in unserem Inneren an Vorstellungen und Wünschen auftaucht? Nein, keineswegs. Denn diese „harten“ Transite des überaus feinen Neptuns wollen uns im Grunde genommen sagen, dass es eine Realität hinter der sichtbaren Welt gibt und dass es die Wirklichkeit, wie wir sie empfinden und worauf sich die Menschen geeinigt haben, gar nicht so gibt.

Ja, die Welle Neptuns ist ein Schock, sie reißt uns in die Tiefe und aktiviert dabei bei sehr unbewussten Menschen alle niederen Triebe und Instinkte. Menschen, die sich mit geis­tigen Inhalten beschäftigen, werden von ihnen in die geistige Welt entführt, was natürlich zunächst auch sehr verwirrend sein kann. Trotzdem und gerade deshalb empfiehlt es sich in dieser Zeit, spirituelle Bücher zu lesen, sich in der Astrologie oder auch Psychologie zu vertiefen, das Meer als Quelle der Inspiration aufzusuchen, sich ins Kloster auf Zeit zu begeben, um zu meditieren und sich mit Mystik auseinanderzusetzen, intensiv zu malen, zu musizieren usw.

Wir dürfen die Forderungen Neptuns nicht unbeachtet lassen, sonst macht er uns nur müde und intensiviert unsere Süchte. Ein wichtiger praktischer Tipp noch: Wenn Sie einen dieser Transite haben, sollten Sie sich viel draußen, an der frischen Luft, bewegen, da fast permanenter Sauerstoffmangel besteht. Auch muss der geschwächte Kreislauf regelmäßig angetrieben werden. Neptun kann auch vorübergehend den Blutdruck senken. Entgiftungsmaßnahmen können notwendig werden.

