Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 25. September 2023

Geschwollene Beine

Der Wassermann-Mond lässt die Beine anschwellen, besonders bei Menschen mit viel Skorpion-, Löwe-, Wassermann und Stier-Energie. Muskelkrämpfe treten ebenfalls wesentlich häufiger auf. Magnesiummangel kann die Ursache dafür sein.

Wagen Sie an diesen Tagen auch keine zu hohen Sprünge. Der Wassermann-Mond gefährdet die Knöchel und auch das Schienbein. Eine Verletzung holen sich jetzt leicht all jene, die im Horoskop viel Löwe-, Stier-, und Skorpion-Energie haben. Um die Venen zu entlasten, sollten Sie am Abend die Beine hochlegen.

Tipp des Tages:

Öfters mal die Beine hochlegen.

