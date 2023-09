Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 26. September 2023

Dieser Mond macht gute Laune

Wer Probleme mit Krampfadern und Venen hat, der spürt diese bei Wassermann-Mond besonders. Trinken Sie viel Mineralwasser, legen Sie die Beine so oft es geht hoch und gönnen Sie sich Wechselbäder für Ihre Füße. Meiden Sie Saunabesuche. Das gilt für die Zeichen mit Stier-, Skorpion-, Wassermann- und Löwe-Energie. Die Energie des Wassermann-Mondes macht aber auch gute Laune. Heute erscheint alles in einem helleren Licht, man lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Gehen Sie doch mal wieder einem Hobby nach oder beginnen Sie mit einer neuen Sportart.

Tipp des Tages:

Sich mit Freunden treffen.

