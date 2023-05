Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 27.5.2019

Die Abwehrkraft ist geschwächt​

Der Mond trifft sich mit Neptun in Konjunktion. Die Abwehrkraft ist etwas geschwächt. Zudem fühlt man sich an Fische-Tagen häufig schwach und müde. Das kommt davon, dass der Stoffwechsel langsam arbeitet und der Wasserhaushalt des Körpers Schwankungen unterliegt. Die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- und Schütze-Energie haben besonders mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit zu kämpfen. Die Füße freuen sich an Fische-Tagen über eine Sonderbehandlung. Gönnen Sie sich eine ausgiebige Fußpflege mit Fußbad und anschließender Massage.

Tipp des Tages: Lassen Sie das Abendessen ausfallen.

