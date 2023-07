Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 3. Juli 2023

Der Vollmond macht nervös

Heute findet ein Vollmond statt. Diese Energie macht viele von uns wieder nervös und unruhig. Am besten geht man mit natürlichen Mitteln dagegen an. Ein Bad mit Lavendel, ein Melissentee oder Meditation tragen zur Entspannung bei. Zudem entfaltet der Steinbock-Mond seine Kräfte und plagt vor allem diejenigen, die bereits Probleme mit der Haut haben. Ekzeme, Schuppenflechte und Akne können sich sogar verschlimmern. Wer in seinem Horoskop viel Steinbock-, Widder-, Krebs- und Waage-Energie vorzuweisen hat, sollte vorbeugen und auf zuckerhaltige Lebensmittel verzichten.

Tipp des Tages:

Die Kraft der Kräuter nutzen.

