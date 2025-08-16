Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 18. bis 24. August 2025 ihren Geburtstag feiern.
Video: Glutamat
Die Astrowoche gratuliert den Löwen und Jungfrauen vom 18. bis 24. August 2025
Die Geburtstagskinder der Woche stehen vor einem aufregenden Lebensabschnitt, vor allem, was Ihr Liebesleben betrifft. Venus lässt da keine faulen Kompromisse mehr zu und legt Wert auf echte und aufrichtige Gefühle. Gibt es die in Ihrer Beziehung?
Artikelbild und Social Media: Shomixer / AdobeStock