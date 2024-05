Stress lässt die Ohren rauschen

Ohrengeräusche wie Sausen, Klingeln, Rauschen, Summen etc. können auftreten, wenn der Gehörgang durch Ohrenschmalz verstopft ist. Auch eine Mittelohrentzündung und Probleme im Innenohr können zu Ohrgeräuschen führen. Leise Musik aus dem Kopfhörer kann in manchen Fällen Ohrensausen zum Abklingen bringen. Gefährdet sind die Zeichen mit Widder-, Steinbock-, Waage- und Krebs-Energie. Versuchen Sie, so gut es geht, Dauerstress zu vermeiden. Stellen Sie sich selbst einen Zeitplan auf, streichen Sie all die Arbeit, die nicht dringend ist.

Tipp des Tages:

Das Leben genießen und Spaß haben.

