Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 31. Mai 2024

Achten Sie auf gut sitzende Schuhe

Der Fische-Mond fordert wieder auf, an die so oft vernachlässigten und überstrapazierten Füße zu denken. Achten Sie darauf, gutes Schuhwerk zu tragen. Fußbäder mit Kräuterzusätzen und eine anschließende Fußmassage wirken erfrischend und belebend auf den ganzen Körper. Benutzen Sie zur Fußmassage, Zitronenöl, dieses Aromaöl ist der Fische-Energie zugeordnet und wirkt sehr belebend auf den Körper. Fußreflexzonenmassage ist an Fische-Tagen besonders wirkungsvoll. Es stimuliert unter anderem bestimmte Organe im Körper und regt deren Funktion auf sanfte Weise an.

Tipp des Tages:

Füße mit Zitronenöl massieren.

Auch interessant: Das chinesische Monatshoroskop für Juni 2024: Alles Wichtige zu Liebe, Gesundheit und Beruf

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche