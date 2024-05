Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 2. Juni 2024

Migräne macht zu schaffen

Allgemein gilt: Alles, was an Widder-Tagen für Kopf-, Augen- und Nasenregion Gutes getan wird, wirkt doppelt so stark. Das Gleiche gilt aber auch umgekehrt: Alles, was diese Körperregion belastet, wirkt noch schädlicher. Was auf Sie zukommen kann: Jetzt häufen sich Kopf- und Zahnschmerzen. Der Widder-Mond macht vor allem den Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie zu schaffen. Meiden Sie an diesen Tagen Migräne auslösende Stoffe wie Kaffee, Schokolade oder Rotwein. Gegen leichte Kopfschmerzen hilft meist schon ein Spaziergang.

Tipp des Tages:

Frische Luft vertreibt Kopfschmerzen.

Lesen Sie auch: Diese 3 Sternzeichen haben jetzt schon allen Grund, sich auf den Sommer 2024 zu freuen!

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche