Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 17. Juli 2021

Ärger geht jetzt an die Nieren

Mit dem Mond in der Waage verträgt man keine Disharmonien. Menschen mit schlechter Laune gehen Sie am besten aus dem Weg. Streit können Sie jetzt gar nicht vertragen, der geht Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes an die Nieren. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Waage-, Krebs-, Widder- und Steinbock-Energie. Zudem sollte man sich jetzt besonders vor Unterkühlung schützen, z. B. nach einem Bad im Badeweiher. Die Badekleidung sofort wechseln. Der Waage-Mond macht anfällig für Nierenerkrankungen. Beugen Sie vor, trinken Sie mindestens zwei Liter Wasser oder Kräutertee.

Tipp des Tages:

Halten Sie Stress von sich fern.

Foto Social Media: iStock/juanestey