Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 18. Juli 2021

Akupressur mildert Beschwerden

Der Mond steht im Skor­pion und kann Frauenbeschwerden auslösen. Bei typischen Frauenbeschwerden hilft die Schafgarbe, entweder als Sitzbad oder als Tee: 2 TL Kraut auf eine Tasse heißes Wasser geben, 10 Minuten ziehen lassen, am besten täglich zwei Tassen davon trinken. Unterleibsprobleme lassen sich auch mit Akupressur mildern. Der Punkt Mi 6, in der chinesischen Medizin Frauen-Punkt genannt, liegt an der Innenseite des Beins, eine Handbreit über der höchsten Stelle des Knöchels. Mit den Fingerkuppen eine Minute lang so stark drücken, dass es deutlich spürbar, aber nicht schmerzhaft ist.

Tipp des Tages:

Nutzen Sie die Heilkraft der Natur.

Foto Social Media: iStock/juanestey