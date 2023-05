Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 20. November 2021

Die Bronchien machen Probleme

Der Mond steht in den Zwillingen. Diese Energie ist den Schultern, den Armen, den Lungen und der Atmung zugeordnet. Gerade jetzt kann man sich schnell mal verkühlen. Bei grippalen Infekten, Husten und Erkältungen hilft eine Eukalyptusinhalation: Über den Wasserdampf gelangen schleimlösende Wirkstoffe tief in die Atemwege. Die Bronchien entspannen sich, das Abhusten wird erleichtert. Einfach 3 bis 5 Tropfen Eukalyptusöl in eine Schale geben, mit 1 Liter kochendem Wasser übergießen, 10 Minuten abkühlen lassen. Zweimal täglich 5 bis 10 Minuten inhalieren, aber bitte nicht bei Asthma anwenden.

