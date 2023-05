Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 21. November 2021

Die Kraft der Aromatherapie

Auch heute steht der Mond in den Zwillingen. Maßnahmen aus der Aromatherapie schlagen nun besonders gut an. Eine Alternative zur Duftlampe sind Duftkerzen, die ätherische Öle enthalten und damit Wohn- und Arbeitsräume über längere Zeit aromatisieren können. Bei Stress und Anspannung empfehlen sich Zimt, Sandelholz, Rosenduft, Jasmin und Kamille. Heute trifft sich der Mond aber auch mit Neptun im Quadrat. Da könnten die Abwehrkräfte schlapp machen. Stärken Sie diese mit Wechselduschen, gesunder Ernährung und auch mit Bewegung an frischer Luft.

Tipp des Tages:

Der Duft von Lavendel entstresst.

